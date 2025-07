Waly Diouf Bodiang donne le nom de son enfant à Ousmane Sonko

Le Directeur général du Port Autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a accueilli une bonne nouvelle. Selon des informations exclusives de Seneweb, sa deuxième épouse a donné naissance à un garçon la semaine dernière.

L’enfant a été baptisé et selon nos informations, Waly Diouf Bodiang a décidé de donner le nom de l’enfant à son mentor, leader et ancien compère aux Impôts et Domaines, Ousmane Sonko.

Les deux se connaissent depuis des années et ont longtemps cheminé ensemble. Waly Diouf Bodiang fait d’ailleurs partie des militants de la première heure de Pastef, avant de devenir l’un des hommes de confiance d’Ousmane Sonko. Responsable de la sécurité du “PROS”, il a ensuite pris des galons au sein de Pastef, expliquant sa nomination au poste stratégique de DG du Port Autonome de Dakar dès l’arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.