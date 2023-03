SONKO à Léona : Communiqué attribué au Khalife, la réaction de Pastef….

«Nous avons appris de sources non officielles que le citoyen Monsieur Ousmane Sonko aurait prévu d’effectuer la prière de ce vendredi à Léona Niasséne Kaolack. Si cette information est confirmée, nous l’invitons respectueusement à y renoncer afin d’éviter des perturbations dans notre cité religieuse qui accueille des milliers de pèlerins pour la célébration de la 101ème Ziarr de Mamé Khalifa Niasse», peut-on lire sur le communiqué de presse. Il est attribué au Khalife général de Léona Niassène. Pastef a réagi.

Dans un communiqué de presse portant Signature de Bassirou Diomaye Faye, Pastef précise avoir eu connaissance du document « dont l’authenticité n’est pas encore établie». Mais, la formation politique a tenu à adresser un message à ses militants: «En tout état de cause et fût-il authentique, nous réitérons notre invitation, à tous les militants et sympathisants, à toujours faire abstraction de tout commentaire en direction de nos foyers religieux. Nous leur devons respect et égards », peut-on lire dans le document.