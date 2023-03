Mame Boye Diao, nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Nommé le jeudi 9 février en Conseil des ministres, en remplacement de Cheikh Ahmed Tidiane Ba El Hadji Mamadou Diao a pris fonction ce jeudi. Un moment solennel fait dans la sobriété devant quelques autorités et personnel de la structure.

A rappeler que dans le cadre de la politique générale de développement économique, l’Etat du Sénégal a créé, en 2006, la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a pour missions ‘’le financement du logement social et de standing, des travaux d’équipements des collectivités territoriales, de la politique de la ville, des Petites et Moyennes Entreprises (PME), de projets stratégiques et structurants définis par l’Etat’. La CDC, qui ‘’assure ainsi la sécurité, la transparence et la neutralité nécessaires à la protection des fonds de tiers’’, vise à ‘’être le premier investisseur institutionnel de long terme du Sénégal’’.