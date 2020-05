L’ancien parlementaire a posté sur Facebook ses arguments. Pour lui, l’état d’urgence n’a aucun sens et doit en conséquence être levé.

« En effet, du 23 mars 2020 au 24 mai 2020, le nombre de cas positifs recensés au Sénégal est passé de 79 à environ 3 000 soit une hausse de 37 % en deux mois. Au regard de ces données, il est évident que l’Etat d’urgence n’a pas permis d’endiguer la chaîne de transmission de la Covid-19.

La mesure n’a pas non plus contribué à éviter la surcharge des réceptifs recevant les cas contact et des hôpitaux comme le dit si bien le Directeur du Cous lorsqu’il rapporte que « la forte augmentation des hospitalisations menace de saturer un grand nombre de Centres de traitement des épidémies (Cte) mis en place.» Par contre sur le plan économique et social, l’Etat d’urgence a mis en sommeil de pans entiers des activités génératrices de revenus et euthanasié d’innombrables entreprises du secteur informel », lit-on sur la page de l’ancien chef de cabinet du Président Macky Sall.