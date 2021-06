Les casses constatées dans le campus social de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l’Ecole Supérieure polytechnique (ESP) ne risquent pas rester impunies. Si l’on en croit la direction générale du Coud, “des investigations seront menées pour identifier les responsables de ces actes de vandalisme afin de porter l’affaire devant les autorités judiciaires et académiques compétentes.”

Frustré de voir les lourds investissements que l’Etat lui a confiés faire tout le temps les frais des mécontents, Maguette Sène a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et à éradiquer, une fois pour toute, ce phénomène d’incivisme qui voudrait qu’on doive tout casser lorsque l’on est pas d’accord avec des décisions de l’administration ou qu’on est pas été choisi au cours d’élections libres et transparentes. Parce que, à en croire le communiqué des services de Maguette Sène, c’est de cela qu’il s’agit.

Si l’on se fie à ce communiqué du 9 juin, “c’est la publication des résultats de l’élection de renouvellement de l’amicale de la Faculté des Sciences juridiques, dans la journée du lundi 7 juin, qui a poussé un groupe d’étudiants à perpétrer des scènes de pillages.”

Selon les premières informations obtenues par le COUD, ces individus seraient membres d’une association qui n’est pas partie prenante des élection de renouvellement des amicales. Et que cela les conduise à détruire des biens et équipements utiles au bien être des étudiants a désolé le directeur général du COUD. Qui pense que “c’est incompréhensible et inacceptable que son patrimoine fasse l’objet d’attaque, de saccage et de destruction de biens dont les étudiants sont les seuls bénéficiaires.“