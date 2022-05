Les coupures intempestives d’eau qui plongent le Sénégal et sa capitale dans une pénurie n’ont pas épargné l’université Cheikh Anta Diop et ses milliers d’étudiants qui y ont élu domicile. Si partout ailleurs on se contente des retours timides du liquide précieux et que des usagers se sont mis à guetter ce liquide, Maguette Sène, le Dg du Coud a décidé de prendre le taureau par les cornes.

En effet, Kéwoulo a découvert que des camions citernes contenant le liquide précieux ont fait leur entrée dans l’enceinte de la cité université de Dakar pour alimenter les réserves du Coud. Et si, dans les quartiers qui entourent le temple du savoir, on s’arrache les cheveux pour voir couler l’eau des robinets, à l’université de Dakar le calvaire semble atténué. Et les mesures d’urgence prises par le directeur général du centre des œuvres universitaires de Dakar vont se poursuivre. “Nous serons là à trouver des solutions aussi longtemps que vont durer ces pénuries”, ont assuré à Kéwoulo des sources au sein du Coud.