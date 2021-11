Un vent de révolte souffle sur le Blouf. Depuis plusieurs mois et de plus en plus cette semaine, les populations de cette partie de la Casamance sont remontées contre l’administration régionale soupçonnée de vouloir tuer leur contrée pour des raisons purement politiques. Et, après avoir longuement tenté de négocier avec ces représentants locaux de l’administration, Seydou Goudiaby, le président de l’association pour le développement intégré de Kabiline et son prédécesseur, Maleyni Sadio, ont rendu visite à Kéwoulo. Et c’est pour alerter l’opinion sur les menaces de cohésion sociales qui planent sur leur zone.

Kabiline a mal, il a très mal. Et il tient à ce que l’opinion nationale et internationale sache les raisons de cette douleur tue et soutenue à la fois. Hier, en provenance de leur lointaine contrée, Seydou Goudiaby, le président de l’association pour le développement intégré de Kabiline accompagné de Maleyni Sadio se sont rendus dans les locaux de Kéwoulo. A les en croire, les populations de leur contrée sont remontées contre la dernière décision des autorités administratives de Ziguinchor. Et cette colère, pour le moment saine, peut à tout moment s’envenimer et produire des conséquences ingérables. A l’origine de cette colère se trouve la décision incompréhensible de l’Inspecteur d’Académie de Ziguinchor de leur refuser l’ouverture du nouveau lycée de Kabiline, une infrastructure construite intégralement par les populations locales et que l’autorité refuse de rendre fonctionnelle.

“Parce qu’un groupe d’individus, qui se dit ne pas être impliqué dans le processus d’érection de cet outil, ne veut pas du démarrage de ce lycée, sous prétexte que les infrastructures seraient implantées dans une zone qui ne leur convenait pas.” A fait savoir Seydou Goudiaby. Bien que minoritaire dans le village, ce groupe conduit par l’ancien trésorier de l’association semble, pour le moment, avoir gagné la première manche avec ce “refus poli” de l’Inspection d’Académie d’ouvrir les locaux. “L’inspecteur d’Académie nous a dit de retourner à Kabiline pour discuter avec l’autre camp. Et si nous trouvons un consensus, il va venir ouvrir le lycée. Mais, si la position de l’autre camp est de toujours dire “nous refusons de nous entendre avec vous”, est ce que cela va vouloir dire que le lycée ne sera jamais fonctionnel?” S’est demandé Maleyni Sadio. Alors que les populations avaient toujours fait la demande de disposer d’un lycée de zone permettant à leurs enfants de ne plus être obligés de faire 15km pour aller étudier, l’administration leur avait toujours opposé le manque de moyens de l’Etat de répondre à leur demande.

“Face à cette situation ubuesque, nous nous sommes cotisés et avons réussi à débloquer la somme de 32 millions que nous avons investi dans la construction de ce lycée qui respecte toutes les normes. Et dispose de toutes les commodités. Et l’IA lui même nous avait dit qu’il allait nous affecter des enseignants et qu’une classe de Seconde allait être ouverte cette année. Ce n’est qu’au dernier moment qu’on nous a informés que l’ouverture est reportée Sine Die.” A fait savoir Seydou Goudiaby. Sidérées par cette décision de l’Inspecteur d’Académie, (une mesure inopportune puisque que nul n’a eu l’unanimité en ce bas monde-NDLR), les populations de Kabiline ont tenu à interpeller le gouvernement pour qu’il intervienne et corrige cet abus de pouvoir de l’Inspecteur d’Académie en complicité avec le gouverneur de la région de Ziguinchor. Contrairement à ce que pourraient penser Seydou Goudiaby et Malayni Sadio, de nombreuses sources locales, consultées par Kéwoulo, ont fait savoir que Guedj Diouf, le gouverneur de Ziguinchor, serait doublement impliqué dans ce blocage volontaire. Dans ce “sabotage”.