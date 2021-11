Et voilà le trio favori de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar en vue des élections locales de janvier 2022 prochain. Il s’agit d’Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff et ministre de la Santé, de Salimata Dieng (économiste), et de Dr Malick Diop, pharmacien et directeur de l’Asepex qui trônent en tête de la liste de Dakar pour le scrutin proportionnel.

Ils sont suivis de Me Ousmane Sèye (avocat), Aminata Fall (opératrice) et Seydou Gueye, juriste expert.