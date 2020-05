Ils avaient choqué le pays tout entier. Et les images de Niang Xaragne Lo, le snapeur attitré du président Macky Sall leur ont rendu un très vilain service. Les festivités de ce mariage célébré en grandes pompes, samedi dernier, et dont les images ont fait le tour du net se sont poursuivies hier à la Section de recherches de la gendarmerie, à Colobane. Bara Guèye, le directeur général de Clean-Oil, qui prenait une troisième épouse a eu, hier, droit aux « honneurs » de la marée-chaussée.

Convoqué par les hommes du commandant Abdou Mbengue, l’époux a été placé en garde à vue. Comme lui, la nouvelle mariée, Adji Diène Zeina, sa mère, Mariah Mané -ex épouse de Mame Thierbo Mbacké Ndamal Darou et frère de Serigne Modou Kara- ont été arrêtés. Dans le lot des « invités » de la Section de recherches se trouvent la jet-setteuse Adja Diallo, Alassane Mbaye -le griot des VIP-, Niang Xaragne Lo, Mansour Ndao -le fameux distributeur des billets de banques- Serigne Fallou et une certaine Ndèye Diouf, chanteuses de son état.

A toutes ces personnes, il est reproché de n’avoir pas respecté les consignes sanitaires de non rassemblement. Et d’avoir violé sciemment la loi sur l’Etat d’urgence sanitaire.

Portée disparue un temps, la nouvelle mariée a finalement été interpellée en début de soirée et placée en garde à vue à la Section de Recherches de Colobane. C’est dans la journée qu’ils boucleront leur 24 ème heure de garde à vue. Mais, dès à présent, il appartiendra au procureur de la République de décider leur remise en liberté ou leur déferrement devant leur parquet pour une hypothétique suite judiciaire.