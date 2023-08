“L’heure est grave. Revenons à la raison. Notre pays est en train d’être miné par des comportements qui sapent les fondements de la nation et de l’état qui sont les bases pour les quels notre parti, le Parti Socialiste depuis ses racines que sont la SFIO et le BDS en passant par l’UPS a combattu. Notre parti a toujours lutté pour un Sénégal uni et fraternel et persévéré dans cet esprit. Nous appelons solennellement tous nos compatriotes et nos hôtes à de la retenue dans les actions et les propos afin que notre pays demeure un havre de paix de liberté et de sécurité pour tous“, plaide Abdoulaye WILANE.

Le secrétaire national à la communication et porte-parole national du PS d’ajouter : “Le Sénégal est notre bien commun et nous sommes comptables devant les générations futures du leg que nous allons leur donner. Nous avons l’obligation morale de faire autant à défaut de faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Le Parti socialiste invite les sénégalais quel que soit leur obédience politique sociale et religieuse quel que soit leur âge à mettre tout en œuvre pour que nous revenions à la raison et que Épaule contre Épaule nous puissions dissiper les ténèbres“.