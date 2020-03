Sitor Ndour revient sur les positions d’Alioune Sarr et Matar Ba

L’arbitre Sitor Ndour, qui a réagi suite à sa radiation par le Comité national de gestion de la lutte (Cng) est très remonté contre le président du Alioune Sarr. Selon le professeur d’Eps, il ne peut pas concevoir comment une personne morale d’une structure peut prendre une telle décision sans pour autant écouter les concernés.



«Un jour, en réunion, j’avais évoqué la raison de notre grève. Et cela fait des années que je leur dis la même chose. Je lui ai carrément dit qu’on allait en grève. Après cela, Babacar Diouf m’a interpellé en me disant : »Sitor, je ne vous le conseille pas et que si on décide d’appliquer cette grève, qu’on prenne notre disposition. » Et je pense que cela était une menace », regrette-t-il.



Sitor Ndour affirme que le président Alioune Sarr «n’a jamais essayé de se concerter avec eux pour trouver une solution au problème. Au contraire, il a préféré sanctionner», regrette-il.

S’agissant du ministre des Sports Matar Ba, il pense qu’il a eu une attitude plus responsable. «Le ministre, quand il a eu écho des choses, m’a appelé en me donnant des recommandations.

Mais je lui ai dit carrément ce qui nous arrange. C’est après qu’il m’a dit qu’il va appeler Alioune Sarr. Juste pour dire que le ministre, au moins, a pris ses responsabilités en nous appelant, contrairement au président Alioune Sarr».

Sitor Ndour de prévenir qu’à la fin de leur réunion prévue demain mercredi, ils verront la méthode à adopter pour faire face à ce problème.