« Nous serons au service de tous nos concitoyens » : les premiers mots de Bamba Cissé à la tête de l’Intérieur

Dans un contexte national marqué par de forts enjeux sécuritaires et sociaux, le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a officiellement pris ses fonctions. Son installation a été l’occasion pour lui d’afficher reconnaissance et détermination, mais surtout de tracer les grandes lignes de son action.

« Je remercie le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils m’accordent en me nommant Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal », a-t-il déclaré.

Le ministre a également tenu à rendre hommage à son prédécesseur, le Général Jean Baptiste Tine, saluant « le travail remarquable accompli à la tête de ce département ».

Plaçant la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique « au cœur » de son engagement, Me Cissé a lancé un appel à la mobilisation générale : « Je tends la main à tous mes collaborateurs, à toutes les échelles de direction comme dans les niveaux d’exécution, afin que nous relevions ensemble les défis qui nous attendent. »

Enfin, le nouveau patron de l’Intérieur a réaffirmé sa disponibilité totale au service de la Nation : « Nous serons au service de tous nos concitoyens, sans distinction, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Que Dieu bénisse le Sénégal. »

Avec cette nomination, Me Mouhamadou Bamba Cissé s’engage à écrire une nouvelle page pour la sécurité publique, en promettant une gouvernance fondée sur l’équité, l’efficacité et la souveraineté nationale.