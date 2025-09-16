Fraude aux visas : un vaste réseau démantelé au cœur de VFS

La traque contre les réseaux de fraude autour des dépôts de demandes de visas pour la France, l’Italie et l’Espagne vient de faire tomber un vaste système. Selon Libération, quatre personnes ont été déférées hier au parquet par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt), tandis que d’autres complices présumés sont activement recherchés.

La machine à vendre de faux rendez-vous pour les dépôts de demandes de visas en France, Italie et Espagne vient de tomber. Derrière cette combine bien huilée, des agents complices, des documents falsifiés et des commissions soigneusement partagées. Quatre suspects ont déjà été déférés au parquet, tandis que d’autres sont encore dans la nature.

Tout est parti d’un signalement de l’ambassade de France, qui a décelé des anomalies dans trois dossiers. Entendus par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt), les candidats au visa ont tous cité le nom de Mbaye Fall, gérant de l’agence de voyage Al Hassan Salam Travel. Ce dernier leur avait promis des rendez-vous “express” à VFS Global, moyennant 175.000 Fcfa par personne.

L’astuce reposait sur un complice interne. Les enquêteurs ont découvert que depuis novembre 2024, Mbaye Fall collaborait avec Moussa Diallo, agent de VFS, qui lui revendait des créneaux à 150.000 Fcfa. Fall refacturait ensuite le service, s’octroyant une commission de 25.000 Fcfa par client. D’autres relais ont été mis en cause : Ousmane Diack Lecor, employé au Centre de collecte pour l’Espagne et l’Italie, et Abdoulaye Sano, opérateur biométrique, appuyé par l’agent de sécurité Amidou Dramé.

Le système s’est effondré à cause d’un document falsifié au nom de “Insec Grande École Paris”, inséré dans un dossier, qui a éveillé les soupçons des autorités consulaires. La descente des policiers au centre VFS a permis de confirmer les complicités internes.

À ce stade, Mbaye Fall et Abdoulaye Sano figurent parmi les quatre suspects déférés au parquet. Ousmane Diack Lecor, lui, est toujours activement recherché.