Sicap Mbao : un homme sauvagement agressé, un des malfaiteurs lynché

À Médina Fass, quartier de Sicap Mbao, L. G., un jeune homme, a échappé de peu à la mort après avoir été violemment agressé par deux individus à moto, samedi dernier vers 6h, alors qu’il rentrait d’une soirée dansante. Selon Les Échos, les assaillants, embusqués dans une ruelle mal éclairée, l’ont pris par surprise et attaqué au couteau.

Au cours de la bagarre, la victime a été gravement blessée aux doigts et au visage après avoir tenté de désarmer l’un des agresseurs.

Alertés par le tumulte, des passants sont intervenus. L’un des assaillants a été rattrapé et sauvagement lynché avant que la police n’intervienne pour le conduire à l’hôpital, puis au poste de police. Le second agresseur, qui avait pris la fuite, a été identifié et arrêté à son domicile, où il a été trouvé « en train de dormir » dans une chambre par les agents de terrain du poste de Sicap Mbao.

Les deux hommes, M. G. et I. S., ont été présentés au parquet et sont poursuivis pour vol en réunion avec violence, usage d’arme blanche et complicité. M. G., sorti récemment de prison pour des faits similaires, est bien connu des services de police, conclut Les Échos.