SERIGNE MBACKE NDIAYE: «Depuis que j’ai proposé la non limitation des mandats présidentiels…»

Après sa sortie sur la question du mandat présidentiel, Serigne Mbacké Ndiaye a essuyé beaucoup de critiques. Il a tenu à expliquer sa position et répondre à ses détracteurs.

«Depuis un certain temps, il est question de débattre d’un troisième mandat que le Président Macky Sall pourrait briguer en 2024. Je n’entre pas dans ce jeu qui, en réalité, ne m’intéresse pas présentement et je l’ai dit et écrit depuis très longtemps. Pour rafraîchir les mémoires, je disais que le Président n’avait pas à se prononcer sur cette question, présentement. En effet en disant ‘‘non je ne briguerait pas un autre mandat’’ il libérerait ses partisans qui, légitimement, veulent lui succéder. En disant ‘‘oui je me présente’’, il installerait le pays dans une campagne électorale permanente. Or l’un dans l’autre, il a besoin de la cohésion des membres du gouvernement qui doivent s’unir autour de l’essentiel.

En ce qui me concerne, je vais au-delà, et propose la non limitation des mandats pour la Présidence de la République comme pour les Députés, les Maires, les Présidents de Conseil départemental. De 1960 à nos jours, nous n avons connu cette limitation qu’à partir de 1993 et cette décision était dictée par deux faits conjoncturels: le discours de la Baule qui imposait aux africains, certains africains devrais-je dire, ‘‘limitez vous à deux mandats’’; le lendemain sombre des élections de 1988 très mouvementées qui poussaient le Président Abdou Diouf à prendre l’initiative d’une concertation avec l’opposition. C est ainsi qu’est né le code consensuel dénommé Kéba Mbaye.

A mon humble avis, le seul combat qui mérite d être mené est celui de la transparence des élections. Elections, dont les résultats seraient acceptés par tous les acteurs: candidats, observateurs etc. Depuis que j’ai lancé cette idée, les valets de l’impérialisme, ces représentants de l’Occident et de certains Lobbies ainsi que ceux qui sont pressés de prendre le pouvoir, se ruent sur les brancards en brandissant, non pas des arguments, mais des injures. Ce qui ne me dérange point car la violence tant verbale que physique est l’arme des faibles.

Aussi, on semble oublier que le Chancelier Allemand et le Premier Ministre Britannique qui jouent le même rôle que le Président de la République exécutent des mandats illimités. Rendons au peuple sa souveraineté. C’est à lui et à lui seul qu’il revient d’élire, de réélire ou de changer de dirigeant. L essentiel est que l’élection soit transparente et sincère. Voilà le vrai débat qui dépasse l’actuel Président et ses adversaires. Il dépasse même notre génération. Il nous interpelle tous et que ceux qui n’ont pas d’arguments ou qui ne sont que les porte-voix de l Occident et dès Lobbies connus, se taisent.»