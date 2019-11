Rapatriement des fonds libyens au Sénégal avec commission de 40% : Zoom sur la nouvelle arnaque 2.0

On a connu le rapatriement de certains des fonds tchadiens avec la venue de Hissène Habré au Sénégal et la fameuse banque dirigée par Abdoul Mbaye sous le régime de Abdou Diouf. Mais, aujourd’hui, il est question au Sénégal cette fois-ci, d’une nouvelle forme d’arnaque instrumentalisée par certains hommes d’affaires à Dakar, qui estiment pouvoir rapatrier des fonds libyens au Sénégal avec une proposition d’une commission de 40%. Et vous n’y verrez que du feu.

A force de vouloir s’enrichir à tout prix, les arnaqueurs sont en train de monter au niveau 2.0. Ils sont plus inventifs qu’Issaac Newton et plus révolutionnaires que Steve Jobs dans leur approche de truand.

Et la dernière se passe sous nos yeux à Dakar, où des hommes d’affaires prétendent pouvoir rapatrier les fonds libyens avec une belle commission de 40% et certains hommes d’affaires cupides seraient déjà tombés dans le traquenard.

En 2017, un rapport du Conseil de sécurité des Nations-unies, impliquant notamment des pays africains, avait relancé le débat sur la fortune exfiltrée par le dictateur Mouammar Kadhafi avant sa mort, en 2011.

En effet, depuis 2011, c’est le statu quo sur une grande partie de cette fortune, disséminée au-delà des frontières libyennes, selon certains, en Chine, en Suisse, Afrique du Sud, etc.

Et ces mêmes fonds virtuels de Khadafi estimés à des centaines de milliards de dollars que certains hommes d’affaires brandissent ces derniers temps au Sénégal, pour ourdir une arnaque tout simplement galactique.

Si ce sont les brouteurs qui jouaient à cette arnaque à deux balles made in Nigeria avec les fameux mails sur yahoo qui expliquaient le rapatriement d’un héritage via un compte, cette fois, ça se passe au niveau macro avec des arnaqueurs d’un nouvel acabit, d’une nouvelle génération connaissant bien la géopolitique internationale.

En plus d’invoquer les fonds libyens, ces arnaqueurs jettent aussi leurs dévolus sur toutes les fortunes des présidents déchus africains comme Laurent Gbagbo et Cie, sans oublier les anciens hommes d’affaires jadis prospères et aujourd’hui, décédés.

Le dessein est d’invoquer le rapatriement de ces fonds libyens, les avoirs de ces ex- présidents pour demander en amont de l’argent et en aval les rapatrier au Sénégal, en vous faisant gagner une inexistante commission de 40%. Quel courtage de truand.

Et cette arnaque à grande échelle a déjà commencé à faire quelques victimes au Sénégal et c’est pourquoi leral.net alerte sur cet état de fait.

Il faut dire qu’en 42 ans de règne, Kadhafi et son groupe avait accumulé une fortune considérable tirée des revenus de la manne pétrolière. Mais, la fortune de Mouammar Kadhafi est entourée de légende, de mythe et de mystère.

Et ce n’est pas aujourd’hui que de vulgaires hommes d’affaires vont les rapatrier au Sénégal d’un coup de baguette magique, tout en vous offrant une commission de 40%. C’est plutôt une grande arnaque.