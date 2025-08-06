Kolda : l’ADC Ninnaba réceptionne du matériel agricole pour booster la production locale

Dans le cadre de l’appui à la mécanisation de l’agriculture, l’Association de Développement Communautaire (ADC) Ninnaba, basée à Kolda, a officiellement réceptionné un lot de matériel agricole composé de semoirs et de houssines. Cet équipement a été octroyé par l’État du Sénégal à travers son Programme de Prestation de Service de Matériel Agricole Subventionné exécuté par le Ministère de l’agriculture de la Souveraineté Alimentaire et de l’élevage.

Selon Omar Mané, Directeur exécutif de l’ADC Ninnaba, cet appui matériel constitue un levier important pour l’amélioration des conditions de travail des producteurs accompagnés par sa structure. « Ce matériel va considérablement améliorer les rendements et réduire la pénibilité des travaux champêtres », a-t-il affirmé, saluant l’engagement des autorités pour soutenir l’agriculture familiale.

Les bénéficiaires n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. Mor Niang, porte-parole des producteurs du village de Fass Tobene, dans la commune de Kerewane (département de Médina Yoro Foulah), a salué cette initiative gouvernementale. « C’est un besoin pressant qui vient d’être satisfait. Grâce à ce matériel, nous pourrons mieux préparer nos sols et semer dans de meilleures conditions », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Cet appui s’inscrit dans la dynamique de modernisation du secteur agricole sénégalais, en particulier dans les zones rurales où les contraintes d’accès à l’équipement freinent souvent les ambitions des producteurs. Grâce à cette dotation, l’ADC Ninnaba entend renforcer ses actions sur le terrain pour un développement agricole plus inclusif et durable.

