C’est une gênante affaire que la police sénégalaise tente de gérer. En effet, le commissaire de police des Parcelles Assainies est au cœur d’un scandale d’abus de pouvoir qui l’oppose à un pharmacien. Selon les premières informations parvenues à Kewoulo, le commissaire Sankharé, qui s’est vu opposé un refus vente de médicaments sans ordonnance, a décidé de faire appel à ses policiers pour menotter et faire embarquer de force le pharmacien. Et l’ordre des pharmaciens ne compte pas laisser passer cet affront.

C’est une crise majeure que le ministre de l’intérieur, empêtré dans le scandale des 10 milliards de $ de l’affaire Franck Timis, aurait bien voulu se passer. Et espérer que les affaires Adama Gaye, Guy Marius Sagna et Clédor Sène se tassent sans conséquences. Mais, c’est compter sans le commissaire Sankharé de la police des Parcelles Assainies. A en croire le témoignage de Mme Sène, Mame Mbacké Ndiaye, « le commissaire de police des Parcelles Assainies, venu acheter des médicaments dans (sa) pharmacie à la Patte d’Oie, s’est permis de faire intervenir 5 policiers pour menotter et conduire, de force, le nommé Cheikhouna Gaye sans motif valable. »

Ce dernier, le Dr Cheikhouna Gaye, a déclaré que l’homme avait demandé qu’on lui vende un médicament. « Mais, la vente de ce médicament est soumise à la prescription d’une ordonnance. Je lui ai demandé de me donner l’ordonnance. Comme il n’en disposait pas, il a demandé à ce que ses contacts la lui envoie par WhatsApp. Mais, après plusieurs minutes d’attente, il est revenu à la charge me demandant le même médicament. Comme je refusais de le lui vendre, il m’a taxé d’indiscipliné, d’idiot etc. Je lui ai rendu ses insultes. Et, c’est là qu’il m’a dit que j’allais regretter mes mots. Et aussitôt il a fait venir 5 policiers qui m’ont menotté et ont cassé tout les vitres de la pharmacie. »

Après avoir usé de la force pour faire sortir le pharmacien, les policiers l’ont conduit au commissariat. C’est à cet instant que Mme Sène, Mame Mbacké Ndiaye, la responsable de l’établissement, alertée par ses équipes, a appelé le commissaire de police des Parcelles Assainies « pour l’informer de l’agression » que venait de subir un de ses agents qui a été conduit, manu militari, par « des agresseurs. » Et à sa grande surprise, la pharmacienne qui croyait avoir affaire à des agresseurs ordinaires va apprendre de la bouche du commissaire de police de l’arrondissement que c’est lui, en personne, qui a fait le déplacement.

Et c’est lui qui avait eu l’altercation en question avec le Dr Cheikhouna Gaye et avait décidé de le placer en position de garde à vue. Outrée par cette situation d’abus de pouvoir que rien ne justifiait, la pharmacienne a décidé de rendre public la vidéo qui témoigne de la violence gratuite des policiers. Et a appelé ses pairs à cesser le travail pour 72 heures. Libéré rapidement, Cheikhouna Gaye a rejoint son domicile. Mais, cette affaire que les pharmaciens ne veulent pas laisser passer, risque de connaitre des rebondissements.