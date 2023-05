L’agence américaine Numbeo a récemment publié son rapport sur le classement des pays africains où le coût de la vie est le plus élevé en 2023.

Selon ce rapport, le Sénégal occupe la première place avec un indice du coût de la vie de 46,4% et un pouvoir d’achat de 21,7%. Il est suivi par la Côte d’Ivoire (42,7% et 7,8%), l’Éthiopie (42,3% et 11,6%), l’Île Maurice (42,2% et 30,8%) et le Zimbabwe (40,8% et 18,7%), entre autres, comme le rapporte L’Observateur dans son édition du samedi 20 mai.