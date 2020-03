Sénégal / Guinée-Bissau : Pape Abdou Cissé et Ousseynou Bâ avec les Lions ?

Ce n’est pas encore officiel, puisque le sélectionneur national, Aliou Cissé, devrait publier sa liste le 18 ou le 19 mars prochain. Mais, selon le quotidien sportif Stades qui s’en fait l’écho dans sa livraison de ce mardi, des noms commencent à fuiter dans la presse. En effet, pour la double confrontation avec la Guinée-Bissau, dont la manche aller se jouera le 28 mars à Thiès (retour à Bissau, le 31 mars), deux joueurs d’un même club, évoluant au même poste, seraient convoqués.

Il s’agit d’abord de Pape Abou Cissé, qui revient en sélection après la fin de la CAN 2019. Cependant la grande nouveauté sera la première convocation d’Ousseynou Bâ. Les deux défenseurs centraux de l’Olympiakos ont fait forte impression en Europa League en écartant Arsenal en 16èmes de finale grâce aux buts marqués à l’extérieur (défaite 1-0 à l’aller et victoire 2-1 au retour) et en championnat, ils tiennent leur place en aidant le club grec à se maintenir en tête avec 66 points et 7 unités d’avance sur le dauphin, PAOK (59 pts).