C’est le ministère de la santé qui a fait l’annonce, il y a quelques minutes. Le Sénégal vient de perdre son 27 ème patient atteint de covid-19. La victime est une dame de 65 ans. Elle est décédée ce matin à l’hôpital Principal de Dakar.

Comme on le voit, la maladie gagne de plus en plus de terrain au Sénégal. Dans son bilan journalier, les services du ministère de la santé ont fait savoir que ce sont 64 nouveaux patients qui ont rejoint les listes des personnes infectées. A ce jour, le Sénégal a enregistré 2544 personnes infectées au virus du coronavirus. Aussi, si 1076 personnes ont été déclarées guéries, 1441 sont sous traitement dans les différents hôpitaux du pays.