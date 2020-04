Sédhiou : Interrogations autour de supposés tests de vaccins contre le Covid-19 à Soumboundou

Des photos et des vidéos circulent dans les réseaux sociaux montrant des Américains en activité à Soumboundou/Pakao, village situé dans le département de Sédhiou. La vidéo est accompagnée d’une voix qui explique qu’il s’agit d’une vaccination des populations contre le Covid-19.

Informée, la sécurité s’est rendue sur les lieux pour en avoir le cœur net. Une source proche de cette enquête explique que les images de cette vidéo ainsi que les photos ne sont pas d’actualité même si elles ont prises effectivement dans le village. Il s’agit, poursuit notre source, d’Américains qui, dans le passé, ont eu à octroyer des dons de médicaments à ce village de la commune d’Oudoucar.

Interpellé sur la question, le maire Sankoung Sagna explique qu’il s’agit de partenaires de l’école plus précisément des Témoins de Jéhovah qui, depuis 2014, apportent aux élèves de l’école élémentaire et au poste de santé du matériel. L’édile de la commune précise que la vidéo mise en cause, date du 3 mars 2020 donc le lendemain de l’enregistrement du premier cas de Covid-19 au Sénégal. « Ce contexte défavorable a vicié la bonne action des partenaires qui n’avaient que dans leurs valises des habits, des sirops, des mouchoirs et serviettes hygiéniques, des brosses à dents, des fournitures scolaires », a listé le maire.

Seulement, M. Sagna a regretté la réception de ce matériel dans le domicile du chef de village sans que l’autorité ne soit informée « ‘ si j’étais informé, j’allais saisir le sous-préfet de Diendé et ensemble on allait éviter tout ce tintamarre créé, dit-il, par un ressortissant du village qui a saisi le contexte pour semer une panique qui ne justifie pas » ».