Le directoire de l’AP-HP, a été choqué par les propos tenus par le Pr Jean-Paul Mira sur LCI le 1er avril 2020, propos qui ne lui ressemblent pas. Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, a appelé le Pr Mira qui s’est excusé et a exprimé de profonds regrets. Il reconnaît que ses propos, pour le moins maladroits et pouvant se prêter à des interprétations péjoratives vis-à-vis des pays d’Afrique, peuvent être blessants. Telle n’était ni son intention, ni le fond de sa pensée.

Voilà ses termes précis qu’il a souhaité que le directeur général de l’AP-HP rende publics :

« Je veux présenter toutes mes excuses, demander à celles et à ceux qui ont été heurtés, choqués, qui se sont sentis insultés par des propos que j’ai maladroitement prononcés sur LCI cette semaine, leur présenter mes excuses les plus sincères, parce que ces propos ne reflètent en rien ce que je suis, ce que je fais au quotidien, depuis maintenant 30 ans ».

L’AP-HP est toute entière engagée dans la recherche pour améliorer la prévention et mettre au point des thérapeutiques contre le Covid-19, avec de nombreux programmes menés dans ces hôpitaux. Son souhait le plus ardent est que les travaux menés puissent avoir une utilité au plan national comme international et notamment aider les pays qui auraient le plus de difficultés. C’est dans cet esprit que ces travaux sont conduits.

L’AP-HP avec Université de Paris prennent acte de ces regrets et condamnent toute prise de position qui, à tort ou à raison, pourrait être interprétée comme péjorative vis-à-vis de pays africains et s’engagent à l’inverse à continuer à participer aux initiatives les plus utiles pour les soutenir d’un point de vue scientifique et médical.