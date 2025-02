Sécurité routière : Yankhoba Diémé hausse le ton et annonce des réformes radicales

Lors de sa visite de terrain dans le sud du pays, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a exprimé avec fermeté son intention de mettre un terme aux nombreux accidents mortels qui continuent de se produire. « Cela ne peut plus durer », a-t-il déclaré, annonçant l’imminence de mesures concrètes dans le cadre de l’application des conclusions des assises nationales sur le transport.

Le ministre a déploré l’inefficacité des efforts déployés jusqu’à présent : « Les accidents persistent malgré les actions entreprises par l’État. Nous ne pouvons plus nous contenter de prier et d’espérer. Oui, la prière est essentielle, mais il est également impératif d’agir avec lucidité. » Il a, par ailleurs, présenté les condoléances du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement aux familles des victimes. « Nous reconnaissons que la responsabilité repose en grande partie sur nos épaules. »

En réponse aux critiques des transporteurs qui réclament de meilleures infrastructures routières, le ministre a souligné une tendance alarmante : « Les accidents les plus graves de ces derniers mois se produisent sur des routes récentes et en bon état. Cela met en lumière la responsabilité des conducteurs. »

Diémé a également attiré l’attention sur le problème du non-respect des limites de poids autorisées, qui contribue à la dégradation prématurée des infrastructures routières : « Les surcharges de camions constituent une menace sérieuse. Les routes sont conçues pour supporter un poids spécifique et pour une durée déterminée. Toute surcharge compromet leur durabilité. »

Enfin, il a réaffirmé l’engagement de l’État à agir : « Des mesures fortes seront prises dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions des États généraux des transports publics, validées par l’ensemble des acteurs du secteur. »

Ces déclarations marquent une volonté claire d’instaurer des réformes structurelles pour renforcer la sécurité routière et préserver les infrastructures nationales.