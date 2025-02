Ngoné Mbengue : un leadership intérimaire face aux défis budgétaires et politiques de Dakar

Suite à l’inéligibilité Barthélémy Dias, destitué de ses fonctions après sa condamnation définitive dans l’affaire Ndiaga Diouf, Ngoné Mbengue a été désignée pour assurer l’intérim à la mairie de Dakar.

Pour l’année 2025, la ville disposera d’un budget global arrêté à 69.853.107.154 francs CFA, récemment validé par le préfet de Dakar. Ce montant se répartit entre 46 milliards de francs CFA pour le fonctionnement et 23,5 milliards pour les investissements, selon les chiffres rapportés par Les Échos. Cette enveloppe représente une légère baisse par rapport au budget de l’année précédente, qui s’élevait à 69.994.282.165 francs CFA. Bien que la réduction soit marginale, elle pourrait avoir des répercussions sur certains projets, nécessitant une gestion rigoureuse et efficace. Dans ce contexte de transition marqué par des enjeux politiques et financiers, Ngoné Mbengue devra relever plusieurs défis, notamment la poursuite des projets structurants, la gestion des attentes des populations et la préservation de la stabilité administrative de la capitale. Cette période intérimaire s’annonce cruciale pour l’avenir de la municipalité, dans l’attente de décisions définitives concernant le leadership de la ville.