Médias reconnus par l’État: Dakaractu et sept autres organes rétablis

Les huit sites d’informations en ligne qui n’avaient pas été reconnus par l’État ont été repêchés. Il s’agit de Dakaractu, Senego, SeneNews, Thiesinfo, Sentv info, Thies24, Actu7info et Buurnews, à la suite d’une séance de travail, annonce Ibrahima Lissa Faye.

“Suite à notre séance de travail (Oumar Sèye Latyr et moi) avec le directeur de la Communication, ces sites ont été réintégrés dans la liste des médias reconnus au sens du Code de la presse”, a-t-il annoncé sur sa page Facebook.

En effet, lors de la publication de la liste des médias reconnus conformes aux dispositions du Code de la presse, ils étaient 639 médias à se déclarer sur la plateforme mise en place. Seuls 258 avaient été reconnus. Parmi eux, 28 télévisions, dont la 7TV et Sen TV qui ont été éjectées après la première phase, 28 quotidiens, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 22 Web TV et 48 pour la presse en ligne. Les 380 restants ont été jugés non conformes et vont devoir se régulariser.