Saudi Pro Ligue : Sadio Mané dans le Top 10 des meilleurs artificiers africains du championnat

Le championnat saoudien a accueilli cette saison plusieurs stars du football mondial dont ceux du continent africain. Après 24 journées disputées, beaucoup de joueurs africains ont déjà répondu aux attentes en aidant leurs clubs respectifs à remporter des matchs. Certains d’entre eux figurent même dans la liste des 10 meilleurs de Saudi Pro League.

Quand les amateurs du ballon rond parlent du championnat saoudien, les gens pensent souvent à des joueurs tels que la star portugaise Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), celle de la France Karim Benzema (Al-Ittihad) ou encore à la star auriverde Neymar Jr (Al-Hilal). Mais, ils ne sont pas les seules stars à avoir poussé les passionnés du football à s’intéresser à la Saudi Pro League. Il y a aussi des stars africaines qui évoluent en Arabie saoudite telle que le Sénégalais Sadio Mané, l’Algérien Ryad Mahrez, le Camerounais Georges-Kévin N’Koudou ou encore le Nigérian et ancien joueur de Manchester United Odion Ighalo. Tous ces joueurs africains sont en train de réaliser une bonne saison en Arabie saoudite en marquant des buts pour leurs clubs.

Abderazak Hamdallah, meilleur buteur africain de Saudi Pro League

Si Ronaldo (23 buts) et Mitrović (20 buts) sont les 2 meilleurs artificiers du championnat, le Marocain d’Al-Ittihad, Abderazak Hamdallah est le meilleur artificier du championnat avec 17 buts au compteur en 19 matchs joués. Le joueur de 33 ans est logiquement l’Africain qui a marqué le plus de buts en Saudi Pro League. Pour rappel, le Marocain était le meilleur buteur de la saison dernière avec 21 buts.

Le deuxième meilleur buteur africain du championnat saoudien est le Camerounais du Damac FC, à savoir Georges-Kévin N’koudou. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a fait trembler les filets en championnat 15 fois en 22 matchs. Il est suivi par le Nigérien Idion Ighalo d’Al-Wehda. L’ancien sociétaire d’Al-Hilal a trompé 12 fois la vigilance des portiers. C’est en 22 rencontres de Saudi Pro League que Ighalo a marqué ses 12 buts. En quatrième position des buteurs africains de l’élite saoudienne se trouve l’attaquant ghanéen d’Al-Tai, Bernard Mensah auteur de 11 réalisations en 20 journées disputées.

Le leader de l’attaque sénégalaise, Sadio Mané et celui de l’attaque algérienne, Ryad Mahrez, ils occupent respectivement la 8ᵉ et 9ᵉ places des joueurs africains les plus distingués du championnat jusque-là. Pour le Sénégalais d’Al-Nassr, il est huitième avec 9 buts en 23 matchs et l’Algérien d’Al-Ahli est à la 9ᵉ place avec 9 réalisations en 24 journées disputées.