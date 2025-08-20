Santé sexuelle Sénégal : Plus de 800 000 cas d’IST recensés en trois ans

Au Sénégal, 801 176 cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) ont été recensés entre 2018 et 2021. Ces données ont été présentées par un cadre du ministère de la Santé, Madame Cissokho, lors d’un atelier sur la santé reproductive des jeunes et des adolescents, organisé par l’AJSP à Thiès.

Vulnérabilité des jeunes face aux IST

Les jeunes sont particulièrement touchés par les IST. La tranche d’âge des 20-24 ans représente 29,3 % des cas enregistrés. Les 15-19 ans suivent avec 16,5 % des cas, tandis que les 10-14 ans constituent 1,6 % des infections

Taux de prévalence du VIH/Sida au Sénégal

Malgré le nombre important de cas d’IST, le taux de prévalence du VIH/Sida reste faible au Sénégal. Il est de 0,4 % chez les femmes et de 0,3 % chez les hommes âgés de 15 à 49 ans. Ce chiffre témoigne des efforts du système de santé sénégalais dans la lutte contre le virus.

Dakar, Thiès et Kolda sont les régions les plus touchées par le VIH, selon Dr Safiatou Thiam, secrétaire générale du CNLS. La région de Kolda est particulièrement concernée en raison de sa proximité avec la Guinée-Bissau, un pays où la prévalence du VIH est élevée.