Renforcement des liens économiques sénégalo-japonais : Audience entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Président de la JETRO

Dans un contexte de diversification des partenariats économiques, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience le Président de la Japan External Trade Organization (JETRO). Cette agence, affiliée au ministère japonais de l’Économie, joue un rôle clé dans la facilitation des échanges commerciaux et des investissements entre le Japon et ses partenaires internationaux.

Cette rencontre marque une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux pays, qui se renforcent progressivement. Actuellement, 25 entreprises japonaises sont déjà implantées au Sénégal, contribuant à divers secteurs de l’économie locale. Les discussions ont porté sur la volonté mutuelle d’accroître cette présence, avec un accent particulier sur des domaines stratégiques pour le développement durable du Sénégal. Parmi les priorités identifiées figurent la formation professionnelle, essentielle pour former une main-d’œuvre qualifiée ; le numérique, qui représente un levier de croissance innovant ; et les énergies vertes, alignées sur les objectifs mondiaux de transition écologique.

Au-delà des échanges bilatéraux immédiats, la JETRO a exprimé son intérêt pour une participation active au Forum Invest in Sénégal. Cet événement majeur, prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar, vise à attirer des investisseurs internationaux et à promouvoir les opportunités économiques du pays. La présence japonaise à ce forum pourrait catalyser de nouveaux projets, favorisant un partenariat plus solide et mutuellement bénéfique entre le Sénégal et le Japon.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du Président Faye de promouvoir une économie inclusive et résiliente, en s’appuyant sur des collaborations internationales diversifiées. Elle témoigne également de l’attrait croissant du Sénégal pour les investisseurs asiatiques, qui voient dans le pays un hub stable et dynamique en Afrique de l’Ouest.

Des sources proches de la présidence indiquent que cette audience pourrait ouvrir la voie à des accords concrets dans les mois à venir, renforçant ainsi les liens historiques et économiques entre les deux nations. Le Sénégal, sous la houlette de son nouveau leadership, continue de s’ouvrir au monde pour accélérer son émergence.