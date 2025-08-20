Litige foncier portant sur un milliard FCFA : L’affaire Modou Khoulé contre l’ADS atterrit au parquet de Rufisque

Le contentieux opposant le promoteur immobilier Modou Khoulé à la coopérative de l’habitat de l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS) a connu un rebondissement. Selon des informations de Seneweb, à la suite d’une enquête de la Division des investigations criminelles (DIC) pour des faits présumés d’escroquerie, le rapport a été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque. Ce dernier a confié le dossier au juge du 1er cabinet pour l’ouverture d’une information judiciaire.

Dans cette affaire, c’est l’ancien directeur général de l’ADS, Pape Maël Diop, qui avait mis en rapport Modou Khoulé et Malick Ndoye, président du collectif des acquéreurs. L’accord portait sur l’acquisition de terrains situés au lac Rose, à Diass et à Sébikotane.

Entendus en mai 2025, Pape Maël Diop et Malick Ndoye ont expliqué aux enquêteurs que le collectif regroupe environ 1 000 adhérents, chacun ayant versé un million F CFA pour obtenir une parcelle.

Cependant, les actes remis par Modou Khoulé se sont révélés faux, selon la partie plaignante. Pire, le préfet s’est opposé à toute construction sur le site de Sébikotane, tandis que les terrains du lac Rose et de Diass demeurent inexploitables.

De son côté, Modou Khoulé a contesté le montant d’un milliard F CFA qui lui est reproché, tout en reconnaissant avoir perçu 600 millions F CFA, affirmant avoir livré en contrepartie 600 parcelles de terrain.