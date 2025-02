Santé, précarité, isolement : Un député alerte sur le sort des Sénégalais à l’étranger

L’honorable Amadou Diallo, député du Groupe Pastef les Patriotes, a interpellé le gouvernement par une question écrite sur la situation préoccupante des Sénégalais en situation irrégulière à l’étranger, notamment en Italie et en Espagne, où nombre d’entre eux vivent dans une grande précarité.

Il a rappelé que ces migrants, souvent jeunes, entreprennent un voyage périlleux, traversant le désert ou la mer au péril de leur vie, dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Mais une fois arrivés en Europe, ils se heurtent à de nombreux défis : un accès limité aux soins de santé, des conditions de vie difficiles, des difficultés d’intégration et des obstacles pour trouver un emploi ou un logement. Beaucoup souffrent de traumatismes et de troubles de santé mentale, aggravés par l’isolement et l’absence de soutien institutionnel.

Certains de ces migrants, en détresse et sans perspectives, souhaitent rentrer au Sénégal, mais se heurtent à des difficultés financières.

Face à cette situation alarmante, Amadou Diallo interpelle le Secrétaire d’État pour savoir quelles mesures concrètes sont prévues pour venir en aide à ces compatriotes et s’il existe un dispositif d’aide au retour volontaire, en particulier pour ceux souffrant de troubles psychologiques.