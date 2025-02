Revue presse-Sénégal : Entre Réformes et Incertitudes, Quels Défis pour Demain ?

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo . Dans cette revue de presse, en ce mercredi12 Février 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et gouvernance :

Entre tensions et réformes

Plusieurs journaux mettent en avant les débats autour de la gestion des finances publiques et de la gouvernance. WalfQuotidien alerte sur les convoitises autour du ministère des Finances, tandis que Le Quotidien met en lumière des irrégularités comptables au sein de l’État. Ces sujets reflètent des préoccupations croissantes sur la transparence et la rigueur budgétaire, notamment dans un contexte d’hypertension financière évoqué par Grand Panel. Dans le même registre, Sud Quotidien adopte une tonalité plus optimiste en soulignant une amélioration des indicateurs de perception de la corruption, signe d’un effort du gouvernement en matière d’assainissement de la gestion publique. Le Soleil, quant à lui, pose la question de la place du Sénégal dans le concert des nations, mettant en exergue les enjeux de positionnement stratégique sur la scène internationale. Ces différentes approches traduisent les tensions entre la volonté politique de renforcer la gouvernance et les défis persistants liés à la gestion des ressources publiques. L’enjeu sera de concilier ces impératifs pour assurer un développement économique équilibré et durable. —

Économie et société :

Des signaux d’alerte persistants

L’impact de la crise économique se fait ressentir dans plusieurs domaines. Tribune met en avant la montée de la pauvreté, conséquence d’une inflation galopante et d’un chômage toujours préoccupant. Le Mandat s’intéresse quant à lui à la hausse des prix, un facteur aggravant pour les ménages. Dans un autre registre, Rewmi met en lumière l’absentéisme scolaire dû aux règles d’hygiène menstruelle, un enjeu de société souvent négligé mais crucial pour l’éducation des jeunes filles. Ces articles montrent que malgré certaines avancées économiques, le quotidien des Sénégalais reste marqué par des difficultés structurelles. Il est impératif que des politiques publiques adaptées soient mises en place pour limiter l’impact de ces crises sur les populations vulnérables. —

Sécurité et justice :

Une confiance ébranlée

Le journal Les Échos évoque une intervention du colonel Cheikh Sarr dans une affaire judiciaire, illustrant des tensions persistantes entre la sphère militaire et la justice. Libération revient sur une tragédie dont les causes et responsabilités restent floues, alimentant des inquiétudes sur la sécurité publique. Ces sujets soulignent la fragilité du climat sécuritaire et la nécessité de renforcer la confiance dans les institutions judiciaires et régaliennes pour garantir la stabilité du pays. —

Sport :

L’Europe et l’Afrique en effervescence

L’actualité sportive est dominée par la Ligue des champions européenne avec Point Actu Sport qui met en avant la performance du Real Madrid contre Manchester City.

Le Dakarois met en lumière la qualification du PSG pour les huitièmes, tandis que Rewmi Sports insiste sur l’opposition entre le Real et Manchester City. Sur le plan national, Record s’interroge sur la capacité de Gana Gueye et Iliman Ndiaye à faire face à la pression des grands matchs, un enjeu clé pour les Lions de la Teranga. Ces articles montrent une passion intacte pour le football européen, mais aussi une attente forte vis-à-vis des joueurs sénégalais, appelés à briller sur la scène internationale.

