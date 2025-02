UGB en deuil : Matar Diagne, le poids du silence et du sacrifice

L’émotion est vive à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) après la découverte tragique du corps sans vie de Matar Diagne, retrouvé pendu dans sa chambre. Le jeune étudiant avait programmé une lettre posthume sur sa page Facebook, annonçant son intention de mettre fin à ses jours, plongeant ainsi ses proches et la communauté universitaire dans la stupeur et la tristesse.

Un voisin témoin de la découverte

Selon les informations du journal Libération de ce mercredi 12 février, c’est l’un des voisins de Matar Diagne qui a fait la macabre découverte. Pris de panique, il a immédiatement alerté d’autres étudiants avant de tenter, en vain, de le réanimer.

Un isolement progressif et un lourd fardeau

Les camarades du défunt, interrogés par la gendarmerie, ont décrit un jeune homme de plus en plus renfermé sur lui-même ces derniers jours. « Il passait beaucoup de temps à écrire », ont-ils confié, soulignant qu’il parlait rarement de sa maladie, dont peu étaient au courant. En revanche, il évoquait parfois la situation difficile de ses parents divorcés et, surtout, l’état de santé préoccupant de sa mère, victime d’un AVC.

Un brillant étudiant, soutien de famille

Matar Diagne, âgé de 26 ans, était un élève brillant. Il était sorti major de son centre lors du Baccalauréat et portait sur ses épaules de lourdes responsabilités familiales. Il était le principal soutien de sa mère, à qui il envoyait presque l’intégralité de sa bourse pour subvenir à ses besoins.