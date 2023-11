Saïd Larifou “Le combat le plus important est celui qui est mené à la Cour Suprême”

Après la décision rendue par la CEDEAO, ce vendredi, dans l’affaire Ousmane Sonko, Me Saïd Larifou, avocat de l’opposant, a affirmé que “le combat le plus important c’est celui qui est mené ici”. “Et qu’on le veuille ou non, monsieur Ousmane Sonko retrouvera sa liberté”, a-t-il dit, visiblement confiant.

La Cour de justice de la Cedeao a jugé vendredi que l’Etat sénégalais n’avait pas violé les droits de l’opposant emprisonné. Cette décision intervient le jour où à Dakar, la Cour Suprême doit statuer sur la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales en vue du scrutin de 2024.

Pour ce qui concerne cette audience, Saïd Larifou est revenu sur le réquisitoire de l’avocat général qui rejette le recours de l’Agent Judiciaire contestant l’annulation par un juge de Ziguinchor de la radiation des listes électorales de Ousmane Sonko : “La première question c’était de savoir si le juge de Ziguinchor a bien fait de se déclarer compétent pour examiner la requête de Ousmane Sonko. Le juge de Ziguinchor, à juste titre, sur la base du droit, s’est déclaré compétent et nous sommes très contents parce que nous avons développé les mêmes arguments et l’avocat général a repris nos arguments et a repris également les arguments évoqués par le juge de Ziguinchor pour dire que le moyen soulevé par l’agent de l’Etat n’était pas du tout fondé et qu’il fallait rejeter ce premier moyen reposant sur la compétence du juge de Ziguinchor. Le deuxième moyen qui a été évoqué c’est le moyen de la recevabilité, si nous avons été dans le temps pour introduire la requête qui a été soumise au juge de Ziguinchor. Pareillement, le procureur général s’est rangé du côté du juge pour dire que sa décision est parfaitement justifiée en droit. Et puis il y a la question de la contumace…et pareillement le procureur général a estimé que les moyens qui ont été évoqués pour rendre sa décision étaient parfaitement légaux et justifiés. Les réquisitions du parquet général ont demandé à ce que le pourvoi en cassation soit rejeté.”

Cette position du parquet conforte Me Larifou qui estime “qu’en l’état, il n’y a aucune raison juridique qui justifierait que monsieur Ousmane Sonko soit radié des listes électorales”.

“Nous sommes très sereins et confiants parce que c’est un combat pour nous, pour le droit, pour la justice mais aussi un combat pour un citoyen Sénégalais comme des millions de Sénégalais pour que ses droits civiques et politiques soient reconnus”, a-t-il conclu.