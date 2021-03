Saccages chez Auchan : Le leader de « Aar sunu momel » assène ses vérités aux Sénégalais

Le coordonnateur du mouvement « Aar sunu Momel », Bachirou Bâ, a déploré le saccage d’une grande surface comme Auchan lors des émeutes de ce mois de mars au Sénégal. « Toucouleurou Baye », face à la presse, a tiré sur les manifestants s’en sont pris à des enseignes françaises employant une main d’œuvre locale.

Le militant de « Auchan reste » regrette toutefois, que l’Etat ne soit pas resté au-dessus de la mêlée. « On attend de nos gouvernants une attitude plus responsable et plus prévoyante. Ils sont les garants de la sécurité des citoyens, mais aussi de leurs biens. Or, en l’état, nombreux ont été des impactés dans une affaire qui ne les concerne pas directement. Mais faire preuve de surdité face à un peuple balloté entre taux de chômage élevé chez les jeunes, pauvreté, insécurité, conjoncture difficile et une crise sanitaire qui ne connaît jamais une fin, c’est se jeter dans la gueule du loup. Ce fut un cocktail explosif », commente Bachirou Bâ.