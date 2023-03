Sa Thiès vs Reug Reug: Un combat deux victoires

Le combat de lutte qui a opposé il y a quelques instant Sa Thiès à Reug Reug est loin de connaitre son vrai verdict même si Reug Reug est provisoirement désigné vainqueur.

En effet, à revoir la vidéo sur une première chute, il apparaitrait que le désigné victorieux s’est mit en quatre appuis, une position de vaincu qui devait être dans l’immédiat sanctionné sur intervention arbitrale par une défaite de l’auteur mais qui semble échappé à la vigilance du maitre du jeu qui a laissé se poursuivre le combat en ordonnant un second corps à corps.

Ainsi, si la première chute aurait profité à Sa Thiès qui s’en sortirait avec une victoire, la seconde et la plus clean d’ailleurs qui inflige une défaite au frère de Balla Guèye 2 et donne victoire à son adversaire du jour, ne souffre d’aune contestation.

Reste alors aux instances compétentes de la lutte vers lesquelles sont désormais toutes les attentions, de statuer et de publier le verdict définitif.

Source: Kewoulo.info