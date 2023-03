Les rideaux sont tombés sur la visite du chef l’Etat qui, pendant quatre jours, a mis en exergue la capitale du Pakao et ses acteurs politiques. Alors que le président Macky Sall a promis d’investir 400 milliards pour la réalisation d’infrastructures sociales à Sédhiou et environ et que le pont de Marsassoum comme la grande mosquée de la capitale du Pakao sont présentés comme des symboles de l’émergence, à Mankonomba des signes de ce développement tant chanté tardent encore à pointer à l’horizon.

Située dans la région de Sédhiou et logée dans la commune de Oudoucar, le gros village de Mankonomba aimerait être entendu par l’autorité centrale. Après avoir longtemps tu sa souffrance, par dignité et pour ne pas créer une fausse note lors de la présence du chef de l’État qui faisait sa “tournée économique” à Sédhiou, ses habitants sont sortis de leur mutisme pour lancer un cri de cœur au président Macky Sall. Et à son gouvernement. Par la voix de son maire, Chérif Cissé, un élu du parti au pouvoir, ce village légendaire aimerait que le monde entier voit et entende sa souffrance comme ses difficultés. Et ces attentes ont pour noms: manque d’électricité, manque de plateau médical adéquat, manque d’infrastructures et œuvres scolaires dignes de ce nom. “Le problème que nous avons, ici, c’est l’électrification, le manque d’eau potable et, en troisième position, l’enclavement. Pour un gros village comme le nôtre, on n’est toujours pas parvenu à l’électrifier. Le PUDC qui nous avait donné de l’espoir a creusé des trous partout. Et ils sont partis en laissant des trous qui ont causé des accidents. » Lasses d’attendre la suite de ces travaux tant attendus, les populations ont fini par venir les ensevelir pour éviter d’autres accidents.

Comme le maire, Mme Khoudia Diakhaté, infirmière en chef du modeste poste de santé du village est dépitée. Mais elle n’est ni démoralisée ni désespérée. “Quand on dit un poste de santé, on s’attend, au moins, à avoir de l’électricité. Vous savez, la plupart du temps, c’est la nuit que les femmes enceintes nous arrivent en urgence. Par manque de courant nous sommes obligés de faire des interventions avec des lampes torches, des lits de camps sans matelas.. C’est très compliqué tout ça. Et surtout que nous ne sommes que des femmes ici, sans aucun gardien et plongées dans le noir.” En plus des difficultés opérationnelles, le manque d’électricité empêche la conservation des médicaments et produits pharmaceutiques périssables. Et cette situation a de quoi jouer sur le moral du personnel médical sous la responsabilité de Mme Khoudia Diakhaté. Démuni et désarmé face à ces demandes légitimes, le maire, Chérif Cissé, comme ses administrés, en appellent aux autorités étatiques comme aux bonnes volontés -qui ont les moyens- à venir au secours de Mankonomba.

Si la plupart des jeunes de ce gros bourg ont quitté leur village dans l’espoir de trouver un meilleur avenir à Dakar et dans l’immigration, -surtout clandestine- les plus petits, eux, sont encore à l’école. Là-bas aussi, comme avec la santé, on fait avec les moyens du bord. On bricole et rafistole. “En dehors de l’école, les enfants n’apprennent pas chez eux, heureusement quelques parents ont encore des panneaux solaires fonctionnels à la maison. Cette situation ne profite qu’aux plus petits qui en profitent pour jouer. Le reste, quand on leur donne des devoirs à faire à la maison ils ont des difficultés à trouver des ainés pour les aider.” A regretté M. Badji, l’adjoint du directeur de l’école. A Mankonomba, tout manque. “Dans l’administration nous n’avons pas même pas d’armoire pour ranger nos documents. Nos cahiers nos livres, nos dossiers, tout se met par terre. Aussi ne serait-ce que pour faire des photocopies nous sommes obligés d’aller jusqu’à Kolda, à 53 kilomètres pour de simples copies.” Abandonnées par l’État, les populations de Mankonomba ont tout le temps essayé de se prendre ne charge. Mais, les enjeux sont tellement importants qu’elles n’ont pas pu tout réaliser. « A mon arrivée, les habitants se sont cotisés pour construire le poste comme la maison de la sage-femme. Mais, par manque de moyens, ils n’ont toujours pas réussi à finir ces travaux.» A regretté Mme Khoudia Diakhaté l’ICP de Mankonomba.