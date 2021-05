Sa dépression, son départ de Marodi, son Film...Halima Gadji s'explique

Sur Life Week-end, Halima Gadji (Marème de Maîtresse D’un Homme Marié) vient d’expliquer que son absence dans la saison 3 est dû à une mésentente contractuelle avec son ancienne maison de production. Elle a aussi avouée être malade récemment à travers les réseaux sociaux.

“Je souffre d’une maladie mentale depuis l’âge de 11 ans, je suis dépressive elle nous fait tellement mal, qu’elle nous empêche souvent de dormir, d’être heureux, de nous concentrer sur nous même. Un suicidaire cherche toujours à stopper sa douleur en mettant sa vie en péril, en prenant des médicaments ou en se tirant une balle dans la tête ou encore en voulant se pendre. Ma souffrance vient de plusieurs choses dont le divorce de mes parents parce que j’ai grandi sans mes deux parents ensemble qui étaient divorcés quand j’avais 3 ans. C’est quand J’ai été internée à l’âge de 11 ans que j’ai su que je suis dépressive. Ma dernière dépression date de 2019 juste après le tournage de la série [MAÎTRESSE D’UN HOMME MARIÉ] car j’avais peur d’être avec les gens parce qu’on ne me voyait plus en tant qu’Halima mais Marème, j’étais tellement jugée d’avoir brisé un foyer que ça m’a rendu malade ce qui a fait que j’ai été agressive envers plusieurs personnes, au point de prendre des substances et à être internée à l’hôpital psychiatrique et à prendre des médicaments”.