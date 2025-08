Rupture et Citoyenneté : Vers un Engagement Collectif pour le Changement ( Par Aly Thiam)

Pour qu’une rupture soit effective et bénéfique, il est essentiel que les acteurs de la société soient pleinement impliqués et engagés dans le processus.Voici quelques pistes de réflexion sur l’implication nécessaire des différents acteurs pour une véritable rupture :

1. L’implication des citoyens

Les citoyens doivent être au cœur du processus de rupture. Il est impératif qu’ils soient informés, consultés et impliqués dans les décisions qui affectent leur vie et leur société.

2. Un leadership visionnaire

Un leadership visionnaire et courageux est indispensable pour impulser et accompagner la rupture. Les leaders doivent être en mesure de mobiliser les acteurs et de prendre des décisions difficiles, toujours dans l’intérêt du bien commun.

3. Une collaboration intersectorielle

La rupture exige une collaboration étroite entre les différents secteurs de la société, notamment le secteur public, le secteur privé et la société civile.

4. L’éducation et la formation

L’éducation et la formation jouent un rôle central dans la préparation des acteurs à la rupture. Elles permettent de leur fournir les compétences nécessaires pour évoluer dans un environnement en mutation.

5. La gestion des résistances

La rupture pouvant susciter résistances et oppositions, il est essentiel de les gérer de manière constructive en tenant compte des préoccupations exprimées par les différents acteurs.

6. L’évaluation et le suivi

Mettre en place des mécanismes d’évaluation et de suivi est fondamental pour mesurer l’impact de la rupture et ajuster les stratégies en fonction des résultats observés.

En somme, la rupture est un processus complexe qui exige l’implication et l’engagement de tous les acteurs de la société. Il convient d’en considérer toutes les dimensions et de mettre en œuvre des stratégies adaptées pour accompagner les acteurs tout en gérant les résistances.

Aly Thiam

Domou Nioro, membre du mouvement citoyen Aar Sa Reew