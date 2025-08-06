Lettre ouverte à Son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie(Par Alassane Hamady Soma Ba)

À Son Excellence Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie,

Je m’adresse à vous avec une profonde douleur et une honte immense, en tant que citoyen mauritanien, musulman, africain et humain.

Les scènes qui se déroulent dans nos rues aujourd’hui sont indignes d’un pays qui se réclame de l’islam, de la justice et de la paix. Des rafles systématiques de Noirs — qu’ils soient mauritaniens, sénégalais, maliens ou autres — sont menées dans nos quartiers par la police et la garde nationale. Des êtres humains, nos frères, sont traqués, humiliés, jetés dans des camions comme du bétail. Ils sont dépouillés de leurs biens, brutalisés, expulsés sans ménagement, sans considération aucune pour leur dignité.

Ce traitement réservé aux étrangers noirs et même aux Noirs mauritaniens qui, sans pièce d’identité sur eux, sont assimilés à des intrus, est une tache sur notre conscience nationale. Un peuple qui accepte cela sans broncher est un peuple complice de l’oppression. Un État qui permet cela sans réagir est un État qui bafoue les fondements mêmes de la foi islamique : la justice, la rahma (miséricorde), la fraternité.

Je ne remets pas en cause le droit souverain de l’État mauritanien de contrôler ses frontières. Mais je condamne fermement les méthodes brutales, inhumaines et racistes qui sont utilisées. Expulser n’est pas humilier. Protéger son territoire n’est pas déshumaniser.

Oublier que nos propres frères vivent et travaillent dans ces pays que nous méprisons aujourd’hui, c’est scier la branche de solidarité africaine sur laquelle nous sommes assis.

Monsieur le Président,

Je vous en conjure : mettez fin immédiatement à ces pratiques. Donnez des instructions claires pour qu’aucun être humain ne soit plus traqué, humilié ou dépouillé sous vos ordres. Montrez que la Mauritanie peut être forte sans être cruelle, ferme sans être injuste, souveraine sans être inhumaine.

L’histoire nous jugera. Et Dieu, surtout, nous demandera des comptes.

Qu’Allah vous guide vers la justice.

Un citoyen en colère, mais encore plein d’espoir

Ba Alassane Hamady Soma dit Balas