Sonko attendu en Turquie : diplomatie, diaspora et coopération économique au programme

Le Premier ministre du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle en Turquie du 6 au 10 août 2025. L’information a été confirmée par une note émanant de l’ambassade du Sénégal à Ankara.

À l’occasion de ce déplacement, le chef du gouvernement sénégalais rencontrera la communauté sénégalaise établie en Turquie. La rencontre est prévue le samedi 9 août à 20h00, à l’hôtel Le Méridien d’Istanbul. Elle offrira un cadre d’échange direct entre le Premier ministre et les ressortissants sénégalais, sur des questions liées à leur situation, leurs attentes et leur contribution au développement du pays.

Plus tôt dans la journée, un forum économique sénégalo-turc se tiendra au même endroit, à partir de 09h00. Cette rencontre ambitionne de renforcer les relations économiques entre Dakar et Ankara, en explorant de nouvelles opportunités d’investissement et de coopération bilatérale.

Les associations sénégalaises basées en Turquie ont été invitées à désigner des représentants pour prendre part aux échanges économiques et communautaires. Cette démarche vise à assurer une large participation des acteurs de la diaspora à ces moments forts de la visite officielle.