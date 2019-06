Rufisque : Ndongo lance son nouveau single Zigui-Zigui pour plus d’harmonie dans les couples (audio)

En prélude des grandes vacances d’été, le chanteur Rufisquois, Ndongo Ngom, offre à ses fans un nouveau single, Zigui-Zigui.

« Avec l’été qui s’annonce à grands pas, j’ai décidé d’offrir à mes fans, aux Rufisquois et Sénégalais cette nouvelle chanson », déclare-t-il.

Un chanson qui traite de la vie de couple car pour lui, « avec les réseaux sociaux, les gens n’ont plus de temps pour discuter avec leurs conjoints. Et moi, je les appelle à avoir plus d’harmonie pour une meilleure cohésion des couples. »