L’artiste Amadou Bia Sow, connu sous le nom d’Arona Benga, et trois de ses présumés complices ont passé leur première nuit en prison après leur arrestation par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque pour une affaire de trafic de drogue dure.

Déférés mercredi, les quatre suspects avaient d’abord bénéficié d’un retour de parquet. Toutefois, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque, Cheikh Diakhoumpa, a requis l’ouverture d’une information judiciaire et demandé leur placement sous mandat de dépôt.

Ce jeudi 18 décembre, le juge d’instruction du premier cabinet, Abdoulaye Ba, a inculpé les mis en cause avant de les placer sous mandat de dépôt. Ils ont ensuite été transférés à la prison de Rebeuss, où ils attendent la suite de la procédure judiciaire, renseigne seneweb.