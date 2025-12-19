AGRESSION À MBORO : Le procureur requiert 3 ans ferme contre les prévenus

Poursuivis pour agression violence et voies de fait, Charles et Pierre sont attraits à la barre du tribunal des flagrants délits de Thiès, pour avoir agressé le vieux B. Mbaye et le jeune A. Dièye, à Mboro.

Selon les victimes, elles ont été nuitamment interceptées par les mis en cause armés de machette, pour dérober leurs téléphones portables. Le vieux B. Mbaye a souligné que quand il a voulu riposter, les agresseurs l’ont violenté à la machette. Il a réclamé la somme d’un million FCFA en guise de dommages et intérêts.

Pour sa part, le jeune A. Dièye a affirmé que les agresseurs ne l’ont pas violenté, parce qu’il les a remis son iPhone 13 sans opposition, pour préserver sa vie.

Ce que les prévenus ont nié. Charles a déclaré qu’il était sur les lieux de l’agression, mais qu’il n’a agressé personne. Il a annoncé avoir reconnu les agresseurs et à précisé avoir cité leurs noms devant les enquêteurs.

Estimant les prévenus coupables des faits, le procureur de la République a requis trois ans de prison ferme.

Ils seront fixés prochainement sur leur sort.