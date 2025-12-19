Visite du président Diomaye en Casamance: L’alerte forte de Wally Diouf sur…

La tournée économique du Président Bassirou Diomaye Faye devrait démarrer demain samedi dans le sud du pays. Mais déjà, Waly Diouf Bodiang, cacique de Pastef, a tenu à alerter.

“Il m’est revenu que des acteurs politiques s’organisent pour perturber la visite du Président à Ziguinchor et Sédhiou. Ces initiatives sont inacceptables et en contradiction flagrante avec les indications du premier ministre, périmètre stratégique de notre engagement politique”, a-t-il posté via Facebook.

Le Directeur général du Port, qui n’a pas précisé quels acteurs sont derrière de telles menées, rappelle qu’il s’agit d’une tournée économique, au bénéfice des populations.

