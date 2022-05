Revue de la presse: Suivez la revue de la presse du 17 mai 2022 de RFM

Suivez la revue de la presse du 17 mai 2022 de RFM. Un grand problème entre Déthié FALL et Saliou SARR. Selon Déthié FALL, c’est lui même qui a pris son cachet et les listes, les a remis à Saliou SARR. Selon lui, la liste que Saliou FALL a déposé au niveau de la direction des élections est différent de celui que je lui ai remis.

Cependant, Saliou SARR dément formellement Déthié FALL, et dit qu’il n’est pas mandataire, et que c’est Déthié lui même qui a traité les documents et a déposé au niveau de la direction des élections. Et dans ce sens, j’ai des preuves qui confirment mes dires.