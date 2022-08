Les comptes sont remplis depuis hier mercredi. Selon le journal L’observateur, la généralisation de la revalorisation des salaires décidée par le Chef de L’Etat est devenue effective comme annoncé vendredi dernier.

Les hausses varient entre 80.000 F CFA et 300 mille F CFA. La barre minimale des 100.000 F CFA révélés par L’Observateur avait inclus les impôts. Mais les chiffres de la revalorisation sont nets d’impôt. Les agents de la hiérarchie A sont naturellement les mieux lotis avec une augmentation comprise entre 200 et 300 mille F CFA.

Pour les agents de la hiérarchie B, les salaires sont revalorisés de 100 à 150 mille F CFA. Les autres hiérarchies C, D et E ont bénéficié d’une majoration comprise entre 80 et 90 mille F CFA. Rappelons que ces hausses impactent le salaire car ils sont déjà déduits d’impôts