La réplique de BBY à la coalition Yewwi Askan Wi

Après la sortie des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) sur des irrégularités sur des procès-verbaux provenant dans quatre départements dans le nord du pays, c’est au tour la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar (BBY) de porter la réplique. Pour BBY l’objectif de YAW est de porter « atteintes à la crédibilité du Sénégal et aux élections ».

« La commission nationale de recensement des votes est en train de travailler, c’est en ce moment que nous entendons des commentaires sur des votes qui seraient irréguliers ou bien des bureaux de vote qui seraient crées ou bien des procès-verbaux qui seraient falsifiés. Tout cela dans un objectif clair et précis de porter atteinte à la crédibilité du Sénégal, mais aussi de porter atteinte aux élections pour justifier une défaite qui s’annonce inexorablement. Et c’est pourquoi nous avons voulu rétablir la vérité », a lancé Abdoulaye Seydou Sow, maire de Kaffrine et membre de BBY.

Pour la coalition Benno Bokk Yaakaar, dit-il, il est important que les « acteurs politiques attendent tous comme cela a été le cas, la proclamation des résultats officiels en continuant de faire confiance aux organes, règles et procédures qui régissent le processus électoral. Et cela ne sert à rien de jeter le discrédit sur ce système électoral éprouvé et salué par le monde entier ».