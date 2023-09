Reug Reug lance un défi à Francis Ngannou en boxe ou en MMA

Reug-Reug est aujourd’hui en mesure de faire face Francis Ngannou , et comme on dit, l’appétit vient en mangeant. Le guerrier sénégalais défia publiquement le champion du Cameroun Francis Ngannou.

On ne saurait affirmer que Reug-Reug manque d’ambition dans sa carrière en MMA. Quelques semaines après sa victoire, l’enfant de Thiaroye fait déjà face à un nouveau défi, mais cette fois un peu plus gros. Reug-Reug veut se battre contre le célèbre champion de MMA du Cameroun, Francis Ngannou.

Comme le camerounais se prépare à défier Tyson Fury en octobre, Reug-Reug a défié Ngannou pour un match de boxe anglais ou MMA. « Numéro 1 et 2 en Afrique ! Tu dis toujours que tu fais ça pour l’Afrique, qui est le dernier combattant africain à qui tu as donné l’occasion ? Me Vs You NEXT boîte ou MMA… Tout le monde dit de le faire pour l’Afrique, mais que faites-vous? Le sommet de la MMA African pyramide face à face! Si vous voulez voir cette lutte contre Taguez Francis Ngannou dans les commentaires de votre histoire et de lui dire », lire sur le compte Instagram de Reug-Reug.

Les Sénégalais doivent encore faire l’expérience de la boxe anglaise. Sa dernière victoire contre Marcus Almeida lui a valu l’Exécution de la Nuit. En effet, actuellement sous contrat au One Championship, Reug6Reug n’arrive pas à faire face à Francis Ngannou au PFL ou en boxe anglaise.