Rétrospectives 2018 : la face cachée d’une année meurtrière au Sénégal

L’autre crime qui a indigné toute la population sénégalaise, est celui de Fallou Bâ, âgé de 7 ans et qui a été égorgé à Touba.

Mariétou Doumbouya , une fille de 7 ans et élève en classe de Cp. Elle a été violée puis tuée par un homme. Elle serait partie à la boutique située dans un quartier de la localité de Mbao.

A Kounoune, un quartier situé à Rufisque, un homme du nom de EL Hadji Makha Bass a été tué par son ami à cause d’une dispute qui a éclatée entre les deux à la suite de l’attribution d’un chantier pour l’électrification de la localité.

Le meurtre d’une gérante de Wari à Niet Gouy, situé à Kaolack n’a laissé personne indifférent. En effet, un jeune homme du nom de Moustapha Sarr a écourté la vie de sa femme Mbossé Thiam qui avait fini de demander et obtenu le divorce.

Coumba Yade qui a assassiné son bébé de 3 mois . Selon les témoignages recueillis, la jeune mère et mariée à un malien serait possédée.

Une autre femme a été tuée dans un champ de citron à Mboro. Il s’agit de Amy Collé Bâ , une « bana-bana » et mère de 6 enfants, partie visiter une champ de citron et qui n’en est jamais sortie.

Retour à Rufisque où un petit garçon âgé à peine de 2 ans et demi répondant au de Fallou Diop plus connu sous le nom de « Bébé Fallou » a été tué et enveloppé dans un sac en plastique à Colobane Gouy Mouride. Son présumé meurtrier a été arrêté, il s’agit de Souleymane Ndoye.